Cámara aprueba congelamiento al precio de la parafina y bono a taxistas: Proyecto pasará al Senado

24 mar. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputados aprobó este martes las medidas transitorias que propuso el Gobierno para mantener el precio de la parafina cercano a los mil pesos, en el marco del alza que experimentarán los combustibles este jueves.

El proyecto también contempla la entrega de un bono de $100 mil a taxis y taxis colectivos. Posteriormente, se incluyó en la iniciativaa transportistas escolares.

Proyecto pasará al Senado

La Sala, en sesión especial, respaldó el proyecto que adopta medidas para contener el precio del kerosene doméstico en el contexto de la emergencia energética internacional.

La votación en general alcanzó 109 votos a favor, 3 en contra y 37 abstenciones. En la votación en particular, la totalidad de los artículos fueron aprobados prácticamente por unanimidad, a excepción del artículo 4.

Con este resultado, el proyecto fue despachado al Senado, en donde se espera que la Comisión de Hacienda sesione de manera excepcional este miércoles para revisar la iniciativa.

El objetivo es que el proyecto sea votado en la Sala de la Cámara Alta y logre entrar en vigencia antes de las alzas de combustible previstas para el jueves.

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