Alza de combustibles: ENAP asegura que no existen problemas de abastecimiento y que opera sin interrupciones

24 mar. 2026 - 19:40 hrs.

¿Qué pasó?

De cara al alza histórica que los combustibles experimentarán este jueves, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) aseguró que todas sus instalaciones operan con normalidad y que no existen problemas de abastecimiento en las materias primas requeridas por la compañía.

Acuerdos comerciales

"Enap abastece cerca del 60% de la demanda de hidrocarburos de todo el territorio nacional, a través de lo que producen sus refinerías y de los productos terminados que importa. Esto es igual, aproximadamente, al 90% de las gasolinas, 40% del diésel y 70% del kerojet usados en el país", explicó.

Por medio de un comunicado, sostuvo que la diferencia, es decir, cerca del 40% restante de los combustibles usados en Chile, "son importados, almacenados y entregados directamente por las empresas distribuidoras a los clientes finales".

En ese contexto, la empresa afirmó que mantiene acuerdos comerciales con empresas distribuidoras mayoristas y clientes industriales. "Estos contratos establecen compromisos anuales que exigen una programación anticipada y ordenada", agregó en el escrito.

"No existen problemas de abastecimiento"

La compañía aseguró que los terminales marítimos, refinerías, plantas de almacenamiento y oleoductos de Enap están operando de manera continua, sin interrupciones y coordinadamente para cumplir con los programas de producción.

"A la fecha, no existen problemas de abastecimiento en las materias primas requeridas por Enap, por lo tanto, la empresa mantiene los stocks de los productos comprometidos con sus clientes", afirmaron en la misiva.

Finalmente, explicaron que Enap "cumple un rol estratégico al asegurar el abastecimiento oportuno y seguro de los combustibles, de acuerdo con los compromisos comerciales establecidos, contribuyendo al normal funcionamiento del sistema energético del país".

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