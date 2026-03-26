Señal misteriosa en Irán emite números sin parar y revive teorías sobre espionaje: ¿Quién está detrás?

26 mar. 2026 - 18:38 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciado el 28 de febrero, una extraña transmisión radial comenzó a captar la atención de expertos y oyentes.

Se trata de una señal en onda corta que emite frases y números sin un orden aparente, de forma lenta y rítmica. Sin embargo, mantiene un patrón reconocible: el mensaje comienza con “¡Tavajoh! ¡Tavajoh! ¡Tavajoh!” (“Atención” en persa).

La emisión se transmite dos veces al día en horarios fijos: a las 02:00 y 18:00 UTC (05:00 y 15:00 hora chilena), sin variaciones desde su inicio.

Estructura repetitiva y códigos numéricos

Según la organización Priyom, dedicada a rastrear emisoras de números en todo el mundo, la señal apareció por primera vez coincidiendo con el inicio de los bombardeos estadounidenses contra Irán.

La transmisión presenta una estructura repetitiva en seis mensajes, cada uno con códigos numéricos específicos:

Mensaje 1: 64096 22521

Mensaje 2: 64096 46553

Mensaje 3: 11050 90128

Mensaje 4: 11050 63884

Mensaje 5: 11050 32315

Mensaje 6: 56173 29771

Cada emisión dura cerca de dos horas y se divide en cinco o seis segmentos de hasta 20 minutos cada uno. Todos comienzan con “¡Tavajoh!” y luego continúan con cadenas de números en persa, a veces acompañadas de palabras en inglés.

Cinco días después del inicio de la señal, se detectaron interferencias que intentaban bloquear la frecuencia. Al día siguiente, la transmisión cambió a 7842 kHz.

Posible origen en base militar estadounidense

Priyom indicó que el origen probable de la señal estaría en una instalación de transmisión de onda corta ubicada en una base militar estadounidense en Böblingen, al suroeste de Stuttgart, Alemania.

El lugar corresponde a una zona de entrenamiento restringido entre Panzer Kaserne y Patch Barracks, donde operarían sistemas vinculados al 52º Batallón de Señales Estratégicas del Ejército de Estados Unidos.

Expertos en radiocomunicaciones creen que esta señal corresponde a una “emisora de números”, un sistema utilizado históricamente para comunicaciones encubiertas.

¿Qué son las emisoras de números?

De acuerdo con el medio Wired, estas estaciones transmiten secuencias de números o códigos aparentemente aleatorios.

"Se trata de un mensaje de radio cifrado utilizado por los servicios de inteligencia extranjeros, a menudo como parte de una compleja operación de agencias de inteligencia y militares", explica Maris Goldmanis, historiadora letona especializada en este tipo de transmisiones.

El uso de estas emisoras suele estar ligado al espionaje. "Para las agencias de inteligencia, es importante comunicarse con sus espías para recabar información", señala John Sipher, exoficial de inteligencia estadounidense con 28 años de servicio en la CIA. "Esto no siempre es posible en persona debido a limitaciones o conflictos políticos. Ahí es donde entran en juego las emisoras de números".

Aunque existen desde la Primera Guerra Mundial, alcanzaron su mayor relevancia durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando se utilizaban para enviar mensajes codificados a agentes en terreno.

¿Quién está detrás de la señal?

Por ahora, no existe confirmación oficial sobre el origen o propósito de la transmisión. Sin embargo, Priyom apunta como posible operador a la CIA.

Aunque muchas veces se cree que estas prácticas quedaron en el pasado, fuentes de inteligencia indican que la agencia aún capacita a agentes en el uso de emisoras de números y libretas de un solo uso, especialmente en entornos hostiles como Irán o Corea del Norte.

En ese contexto, este tipo de transmisiones se considera un método de comunicación de último recurso, especialmente en escenarios de guerra o restricciones severas al acceso a internet.

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