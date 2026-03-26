Israel lanza "ataques a gran escala" contra Irán después de que Trump insistiera en que Teherán quiere un acuerdo

26 mar. 2026 - 05:25 hrs.

¿Qué pasó?

Israel lanzó ataques en todo Irán este jueves, horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, recalcara que Teherán sí desea llegar a un acuerdo para acabar con la guerra, aunque lo niegue.

El conflicto de cuatro semanas se ha extendido rápidamente hasta involucrar a naciones de todo Oriente Medio, lo que ha provocado una caída en picada de los mercados energéticos y amenaza con hundir la economía mundial.

"Ataques a gran escala"

Irán, bajo bombardeos casi diarios desde que un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel iniciara la guerra el 28 de febrero, fue alcanzado el jueves temprano por lo que el ejército israelí describió como "una serie de ataques a gran escala", incluida la ciudad central de Isfahán.

A su vez, un ataque con misiles iraníes activó las sirenas en todo el centro de Israel, en Tel Aviv y partes de Jerusalén, la mañana de este jueves, según el ejército israelí, los primeros lanzamientos que identificó desde Irán en más de 14 horas.

Trump vuelve a asegurar que Irán está negociando

El miércoles en la noche, Trump, cuyas declaraciones diarias han oscilado entre amenazantes y conciliadoras, reiteró que sí hay conversaciones en curso con Irán, pero que los funcionarios en Teherán las estaban ocultando por "miedo".

"Ellos están negociando, por cierto, y quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas. Pero tienen miedo de decirlo, porque temen ser asesinados por su propia gente", dijo durante una cena con miembros republicanos del Congreso.

"También tienen miedo de que nosotros los matemos", añadió.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, respondió que su país "no tiene la intención de negociar". Las iniciativas diplomáticas se han multiplicado en los últimos días, aunque sin éxito.

Según informaron dos funcionarios de Islamabad, Pakistán transmitió a Teherán un plan estadounidense de 15 puntos para detener los combates. Sin embargo, la cadena estatal iraní Press TV citó a un funcionario no identificado que afirmó que Irán había "respondido negativamente" a la propuesta.

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