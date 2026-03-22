Irán amenaza con atacar infraestructuras energéticas en Medio Oriente tras el ultimátum de Trump

22 mar. 2026 - 08:25 hrs.

¿Qué pasó?

Irán amenazó el domingo con atacar infraestructuras energéticas en Medio Oriente tras el ultimátum de Donald Trump, que advirtió que destruiría centrales eléctricas iraníes si no se reabre el estrecho de Ormuz en 48 horas.

Irán amenaza tras ultimátum de Trump

Si no se reabre esta vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos, "Estados Unidos atacará y arrasará sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE!", dijo el presidente de Estados Unidos en un mensaje en Truth Social.

Irán replicó de inmediato, amenazando a su vez con atacar las "infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización de agua" de la región.

Las amenazas recíprocas se producen en el vigesimotercer día de la guerra desencadenada el 28 de febrero por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que responde con ataques en toda la región.

Conflicto entre Hezbolá e Israel

En el otro frente del conflicto, el enfrentamiento entre Hezbolá e Israel, el movimiento libanés dijo haber lanzado una salva de cohetes contra soldados israelíes en Misgav Am, en el norte de Israel.

Además, un civil falleció el domingo en la frontera norte de Israel por un disparo de cohete lanzado desde Líbano. En paralelo, el ejército israelí dijo estar llevando a cabo ataques "en el corazón de Teherán", sin más detalles.

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