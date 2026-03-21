Muere exfiscal que investigó a Trump y el presidente estadounidense realiza polémica publicación

21 mar. 2026 - 17:31 hrs.

¿Qué pasó?

Robert Mueller, exdirector del FBI que como fiscal especial encabezó una explosiva investigación electoral contra el presidente estadounidense Donald Trump, murió este sábado a los 81 años.

El New York Times informó de la muerte de Mueller, quien fue el fiscal especial a cargo de investigar los vínculos entre Rusia y la campaña presidencial del mandatario en 2016.

La reacción de Trump

En su red Truth Social, Trump realizó una polémica publicación, donde celebra el fallecimiento del exdirector del FBI.

"Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegra que esté muerto. ¡Ya no puede herir a personas inocentes!", expresó.

Mueller estuvo al frente del FBI durante 12 años. Específicamente, entre los años 2001 y 2013.

Después fue designado fiscal especial del Departamento de Justicia para dirigir la investigación, entre 2017 y 2019, que debía determinar si la campaña presidencial de Trump conspiró con Rusia para lograr su elección.

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