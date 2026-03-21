Muere exfiscal que investigó a Trump y el presidente estadounidense realiza polémica publicación
- Por Javiera Rodríguez | AFP
¿Qué pasó?
Robert Mueller, exdirector del FBI que como fiscal especial encabezó una explosiva investigación electoral contra el presidente estadounidense Donald Trump, murió este sábado a los 81 años.
El New York Times informó de la muerte de Mueller, quien fue el fiscal especial a cargo de investigar los vínculos entre Rusia y la campaña presidencial del mandatario en 2016.
La reacción de Trump
En su red Truth Social, Trump realizó una polémica publicación, donde celebra el fallecimiento del exdirector del FBI.Ir a la siguiente nota
"Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegra que esté muerto. ¡Ya no puede herir a personas inocentes!", expresó.
Mueller estuvo al frente del FBI durante 12 años. Específicamente, entre los años 2001 y 2013.
Después fue designado fiscal especial del Departamento de Justicia para dirigir la investigación, entre 2017 y 2019, que debía determinar si la campaña presidencial de Trump conspiró con Rusia para lograr su elección.
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