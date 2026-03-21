Trump amenaza con recurrir al ICE para la seguridad de los aeropuertos: "Se encargarán como nadie ha visto nunca"

21 mar. 2026 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente Donald Trump amenazó con usar desde este lunes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos ante la falta de pago a los agentes de seguridad por un bloqueo presupuestal parcial en el Congreso.

La suspensión de los fondos ha provocado filas más largas de lo habitual en los controles de seguridad de los aeropuertos, donde los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) trabajan sin recibir salario desde mediados de febrero.

¿Qué dijo Trump?

Trump escribió en su red Truth Social que si los demócratas no acuerdan de inmediato para que se liberen los fondos para pagar a los funcionarios, recurrirá al ICE.

"Trasladaré a nuestros brillantes y patrióticos agentes de ICE a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nadie ha visto nunca", lanzó el mandatario. Un par de horas después, añadió: "Estoy deseando enviar a ICE el lunes, y ya les he dicho: estén listos".

Los demócratas en el Congreso se oponen a cualquier nuevo financiamiento para el Departamento de Seguridad Interior (DHS) hasta que se apliquen cambios en la manera en que el ICE lleva a cabo redadas contra migrantes, después de que surgieran en redes sociales varios videos de enfrentamientos violentos.

Los demócratas han exigido patrullajes reducidos, la prohibición de usar máscaras para los efectivos del ICE y el requisito de que los agentes obtengan una orden judicial antes de entrar en propiedad privada.

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