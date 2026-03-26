¿Encontraron al verdadero d'Artagnan de Los Tres Mosqueteros? Hallan esqueleto bajo una iglesia y podría ser él

26 mar. 2026 - 15:26 hrs.

¿Qué pasó?

“Los tres mosqueteros”, novela del escritor Alejandro Dumas, fue publicada inicialmente por entregas en el periódico Le Siècle entre marzo y julio de 1844. La obra relata las aventuras de un joven gascón de 18 años, conocido como d’Artagnan, quien viaja a París con el objetivo de convertirse en mosquetero.

El personaje está inspirado en Charles de Batz de Castelmore, figura real que fue conde en las cortes de los reyes Luis XIII y Luis XIV, y que murió en batalla en Maastricht, Países Bajos, en 1673.

Descubrimiento reabre el misterio

Durante siglos, el lugar de descanso de d’Artagnan fue un enigma. Sin embargo, recientes trabajos de reparación en una iglesia de Maastricht sacaron a la luz un esqueleto que expertos creen que podría pertenecer al célebre mosquetero, según informó el medio holandés L1 Nieuws.

"Nos quedamos en silencio cuando encontramos el primer hueso", declaró Jos Valke, diácono de la iglesia de San Pedro y San Pablo en Maastricht, a la BBC, refiriéndose al hallazgo accidental ocurrido tras examinar unas baldosas rotas que ocultaban una estructura en el suelo.

Ante el descubrimiento, Valke contactó al arqueólogo holandés Wim Dijkman, quien ha dedicado 28 años a la búsqueda de d’Artagnan y considera este posible hallazgo como el punto culminante de su carrera. El esqueleto presenta un cráneo dañado, pero mantiene intactos el cuello y la columna vertebral.

"Siempre soy muy cauteloso, soy científico", declaró Dijkman a L1nieuws. "Pero tengo grandes expectativas".

Indicios apuntan a un personaje noble

Valke, quien participó en la excavación inicial, señaló que la ubicación del hallazgo es clave para determinar la identidad del difunto.

"El esqueleto fue hallado donde antes se encontraba el altar, y en aquella época solo se enterraba a miembros de la realeza u otras figuras importantes bajo un altar", declaró Valke. "La bala que lo mató estaba a la altura del pecho. Exactamente como se describe en los libros de historia. La evidencia es muy contundente".

Otro elemento relevante es una moneda encontrada junto al esqueleto, fechada en 1660 y vinculada a un obispo que asistió a una misa en honor al rey Luis XIV, según consignó la BBC.

"Queremos estar absolutamente seguros de que se trata de d'Artagnan", declaró Dijkman.

Actualmente, los investigadores realizan pruebas de ADN en Múnich para confirmar la identidad de los restos, los cuales se encuentran en un instituto arqueológico en Deventer.

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