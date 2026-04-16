Casa de Pinilla que intentaron rematar baja su precio a la mitad: Este es su nuevo valor

16 abr. 2026 - 17:52 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el reciente anuncio sobre la fallida licitación inicial de la casa perteneciente al exfutbolista Mauricio Pinilla, el mercado inmobiliario se prepara para una nueva instancia tras la decisión de declarar desierta la primera convocatoria.

A pesar de la expectación generada, el proceso original no contó con postores que presentaran ofertas por el valor mínimo fijado originalmente en 36.041 Unidades de Fomento (UF), cifra que ascendía a una suma cercana a los 1.500 millones de pesos chilenos.

Ante este escenario, Colliers, empresa encargada de gestionar el proceso de venta forzosa, ha modificado las condiciones para asegurar la adjudicación del inmueble.

En este sentido, la consultora confirmó una nueva fecha para el remate. Instancia que se llevará a cabo en las dependencias de la mencionada consultora, al igual que en la pasada ocasión.

Aunque había expectativa sobre la nueva jornada, el cambio más significativo para este segundo intento radica en el aspecto financiero, ya que se ha determinado una rebaja del valor mínimo para ofertar.

Casa en remate de Mauricio Pinilla Colliers

¿A cuánto bajó el valor de la casa en remate de Mauricio Pinilla?

"A pesar de que hubo mucho interés en la casa, finalmente no hubo postores. La nueva fecha del remate fue fijada para el próximo 7 de mayo, con un valor mínimo muy atractivo para las características de la propiedad, lo que convierte el proceso en una verdadera oportunidad inmobiliaria”, declaró el Sub gerente del Área de Remates de Colliers, Sebastián Billwiller.

Este ajuste responde a la necesidad de dar cumplimiento a la liquidación ordenada por el 15° Juzgado Civil de Santiago, marco legal bajo el que se desarrolla esta enajenación de activos.

En cuanto al precio del inmueble, inicialmente estaba fijado en 36.041 UF, cerca de $1.500 millones de pesos. Esta mañana, la consultora informó que esa cifra se redujo a la mitad, es decir, el monto mínimo para ofertar en el segundo intento de remate será de 18.020 UF.

Características de la propiedad

La propiedad de Mauricio Pinilla se encuentra situada en el exclusivo sector de Las Brisas de Chicureo, dentro de la comuna de Colina. Se trata de un enclave de alta gama que destaca por sus rigurosos estándares de seguridad y su entorno privado.

El inmueble se emplaza sobre un terreno de extensión considerable, superando los 3.300 metros cuadrados, de los cuales 500 metros cuadrados corresponden a superficie construida.

En cuanto a su distribución arquitectónica, la casa consta de dos niveles que albergan cinco dormitorios y cuatro baños, además de las dependencias de servicio correspondientes.

Los detalles constructivos de la residencia han sido descritos por Colliers como de alto estándar, incluyendo un hall principal revestido en mármol, ventanales de termopanel para eficiencia térmica y un sistema de calefacción sofisticado que utiliza loza radiante y caldera.

Las áreas exteriores son uno de los puntos más destacados de la oferta, posee un quincho independiente y cerrado, piscina y una vista privilegiada hacia la cancha de golf del sector.

Casa en remate de Mauricio Pinilla, Colliers

Requisitos para los oferentes

Para aquellos interesados en formar parte de la subasta, la administración ha recordado que el requisito indispensable para participar es la inscripción previa mediante la entrega de una garantía equivalente al 10% del valor base fijado.

"Esperamos contar con una alta concurrencia el próximo 7 de mayo dado el atractivo valor mínimo fijado", concluyó Billwiller.

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