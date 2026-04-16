Casa de Pinilla salió a remate pero nadie asistió a la subasta: Revisa cuánto cuesta la propiedad

16 abr. 2026 - 09:08 hrs.

¿Qué pasó?

El remate de la lujosa propiedad perteneciente al exfutbolista Mauricio Pinilla, estaba programada para este miércoles. Sin embargo, la subasta, realizada en las dependencias de la consultora inmobiliaria Colliers, concluyó sin éxito, ya que no se presentó ningún interesado.

El inmueble está ubicado en el exclusivo condominio Las Brisas de Chicureo, y posee una superficie de 500 metros cuadrados construidos, además de comodidades de alto estándar como piscina con jacuzzi, un hall con piso de mármol y un quincho de cien metros cuadrados.

Se desconoce el motivo respecto a la ausencia de posibles postores en esta primera instancia. No obstante, es probable que el principal motivo tenga relación con el valor mínimo para ofertar que fue establecido por la inmobiliaria, ya que este era superior al precio comercial del inmueble.

¿Cuál es el valor de la casa de Pinilla?

La puja mínima o precio inicial establecido para el remate alcanzaba las 36.041 unidades de fomento, lo que equivale aproximadamente a más de $1.400 millones de pesos.

Según datos del sitio especializado en compra y ventas de inmuebles, Portal Inmobiliario, esta cifra supera el valor comercial de la propiedad por más de dos mil UF, ya que en esta página el precio para venta directa de una casa con las mismas características es de 34.000 UF, es decir, cerca de $1.300 millones de pesos.

Los interesados en adquirir la casa de Pinilla tenían la posibilidad de ser parte de este proceso presentando un vale vista por un monto de 3.604 UF, lo que representaba el diez por ciento de la postura mínima exigida.

Casa en remate de Mauricio Pinilla, Portal Inmobiliario.

¿Qué pasa si nadie asistió a la subasta?

Ante un escenario donde no se presentan postores, la subasta se declara desierta y la normativa que rige las quiebras establece otros pasos a seguir. Según explicó a LUN, la abogada y liquidadora concursal, Rebeca Pohl, el liquidador tiene la obligación de informar sobre esta situación a la junta de acreedores.

El objetivo es proseguir con el proceso mediante la fijación de un nuevo precio mínimo para una segunda instancia de subasta.

De acuerdo con la legislación vigente, en caso de un remate desierto, se debe realizar una nueva subasta cuyo valor mínimo, normalmente es de 2/3 o un 50 por ciento del precio fijado originalmente, dependiendo del acuerdo que exista por parte de los acreedores.

Si el banco no se opone o presenta alguna propuesta, y se da el escenario antes mencionado, la nueva postura mínima debería quedar en 18.020 UF, es decir, cerca de $720 millones de pesos.

La ley no establece una cantidad máxima de subastas públicas, sin embargo, estas generan gastos administrativos adicionales, por lo que se busca concluir el proceso en el menor tiempo posible. El nuevo proceso de remate debe llevarse a cabo en un plazo máximo de 20 días tras la declaración de la primera subasta como desierta.

¿Quién fija el precio de una propiedad en remate?

La determinación de quién fija el precio de una propiedad en estas condiciones recae en figuras específicas del proceso de liquidación concursal.

Por un lado, el liquidador, que es la persona natural fiscalizada por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), designada por un tribunal para administrar y vender los bienes de una empresa o persona deudora, con el fin de pagar a los acreedores de manera rápida y ordenada.

Este actúa como representante judicial y extrajudicial de los intereses de los acreedores (persona o entidad ala que se le debe dinero) y de los derechos del deudor. Tiene la misión de liquidar los bienes del fallido al mejor precio de realización posible.

No obstante, la toma de decisiones finales sobre el mínimo de postura y las condiciones generales de la subasta es responsabilidad de la junta de acreedores, que funciona como el órgano deliberativo principal en estos procedimientos.

Para establecer los mínimos de postura de manera técnica, lo habitual es solicitar una tasación formal de los inmuebles, que entregue una noción actualizada del precio real de mercado de la propiedad.

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