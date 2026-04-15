Conocida actriz denuncia a Katy Perry por acusación de agresión sexual

15 abr. 2026 - 19:11 hrs.

La policía del estado de Victoria, en Australia, confirmó este miércoles que investiga una denuncia de agresión sexual en contra de la cantante estadounidense Katy Perry, luego de que la actriz Ruby Rose la acusara públicamente a través de redes sociales.

Rose, conocida por su papel en la serie Orange is the New Black, afirmó que Perry la agredió en una discoteca de Melbourne alrededor del año 2010. Las publicaciones tuvieron amplia repercusión mediática antes de ser eliminadas.

El martes, la actriz señaló haber formalizado la denuncia ante las autoridades, razón por la cual dijo no poder referirse públicamente al caso con mayor detalle.

La policía de Victoria confirmó a la AFP estar "investigando una agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010", aunque se negó a nombrar a Perry directamente. "Como la investigación sigue en curso, no sería apropiado hacer más comentarios en este momento", señaló un portavoz.

Un representante de la cantante desmintió las acusaciones en una declaración a la revista Variety. "Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes", afirmó, agregando que Rose "tiene un historial bien documentado de graves acusaciones públicas en las redes sociales contra diversas personas, acusaciones que han sido desmentidas repetidamente por los afectados".

Perry, actual pareja del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, es reconocida mundialmente por éxitos como "Hot n Cold", "Roar" e "I Kissed a Girl".

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