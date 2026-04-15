Daniela Nicolás reveló detalles sobre su lujoso matrimonio: No será una boda tradicional chilena

15 abr. 2026 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz chilena Daniela Nicolás ha generado una gran expectación tras compartir detalles inéditos sobre su próximo enlace matrimonial con el médico traumatólogo, Matías Delgado.

En una reciente participación en el sexto capítulo del vodcast "Somos Más que Moda", la intérprete desglosó los pormenores de lo que promete ser una celebración de gran escala, marcada por el lujo, las tradiciones familiares y un estilo poco convencional para el contexto nacional.

Tras haber formalizado su unión por el civil, el pasado 14 de febrero en una ceremonia íntima en Caldera —lugar elegido por su fuerte arraigo personal con el norte de Chile—, la actriz se prepara para la gran fiesta que tendrá lugar este fin de semana.

Según las palabras de la actriz en la entrevista, el evento no será una boda tradicional chilena, sino que estará profundamente influenciado por la cultura árabe, un deseo impulsado principalmente por su padre.

¿Cómo será la boda de Daniela Nicolás?

Uno de los elementos centrales de la celebración será la música en vivo, que contará con la participación de una banda liderada por un vocalista de origen egipcio.

Esta atmósfera cultural se verá reforzada por la intervención de los propios familiares de la novia, quienes han dedicado tiempo previo a la boda para asistir a clases de Dabke, una danza folclórica tradicional del Medio Oriente.

Este tipo de bailes es típico en países como Líbano, Palestina, Siria y Jordania y se baila en fila o semicírculo, entrelazando las manos u hombros con pasos energéticos con zapateos fuertes. Es propio de bodas y grandes celebraciones.

La intención de la familia de Daniela Nicolás es realizar una presentación coreográfica durante la fiesta, integrando así sus raíces y tradiciones en el festejo principal.

Detalles acerca del vestido

En cuanto a la estética del evento, Daniela reveló que su apariencia seguirá la línea de opulencia de la temática elegida. El diseño de su vestido principal está a cargo de Javiera Jordán, en quien la actriz ha depositado total confianza.

La actriz describió la pieza como un diseño "grosero" en términos de magnitud y detalle, destacando que el vestido está excesivamente decorado con piedras e inspirado directamente en el estilo de las novias libanesas, caracterizadas por su sofisticación y volumen.

La complejidad y el peso de este traje principal han obligado a la actriz a planificar un cambio de vestuario para el desarrollo de la fiesta. El segundo vestido, será más ligero y cómodo, con el fin de que le permita disfrutar de la fiesta y participar en los bailes familiares sin las restricciones del diseño de alta costura.

Otros detalles estéticos

En el ámbito de la belleza, el maquillaje será responsabilidad de su amiga cercana Isidora José. Aunque no descartó contar con ayuda en el transcurso de la noche.

"Aunque esté borrachísima, fea no voy a estar", dijo durante la entrevista, bromeando con la posibilidad de que otras amigas del rubro la ayuden a retocarse para mantener una imagen impecable.

Finalmente, la actriz aprovechó la instancia para resaltar la importancia de su pareja, Matías Delgado, quien es médico de profesión. Lo describió como un soporte importante en su vida personal y subrayó el equilibrio que aporta a su carrera pública.

Con esta fiesta de gran escala, la pareja busca cerrar el ciclo de celebraciones que comenzó con su discreto matrimonio civil. Donde la novia ya había incorporado elementos simbólicos como anillos de tías fallecidas y una pulsera de su abuela, mezclando la emotividad privada y el despliegue de su próxima fiesta de bodas.

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