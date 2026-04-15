Con una canción de José Feliciano: La emotiva despedida de "El Guatón" de Los Atletas de la Risa a su esposa fallecida

15 abr. 2026 - 14:35 hrs.

¿Qué pasó?

El comediante Juan Carlos Donoso, integrante del trío Los Atletas de la risa conmovió a todos tras compartir un video en el que da un emotivo adiós a su esposa Myriam Salazar, fallecida el pasado martes.

El registro audiovisual fue difundido en el perfil oficial del grupo de humoristas y se ve a "El Guatón" dedicando una especial canción de José Feliciano, durante el funeral de la madre de sus hijos.

Myriam Salazar, esposa y madre de los hijos de Juan Carlos Donoso, falleció de forma abrupta y repentina. De acuerdo con la versión de los familiares, la mujer habría presentado signos de un fuerte dolor abdominal que le produjo un desmayo y fue trasladada de urgencia a un centro de salud.

Salazar recibió atención médica en la ex Posta Central y el diagnóstico entregado, corresponde a una pancreatitis aguda que derivó en un shock séptico. Esto le produjo la muerte a pocas horas de haber ingresado al hospital.

Conmovedor último adiós

La noticia del fallecimiento la compartió Donoso en sus redes sociales, con una fotografía de Miryam posando feliz frente a la playa, acompañada de las siguientes palabras:

"A todos nuestros amigos, vecinos y familiares. Con profundo pesar, informamos que los funerales de mi amada esposa se realizarán mañana sábado 11 de abril... Agradecemos sinceramente a todos quienes deseen acompañarnos en este difícil momento".

Posteriormente, se compartió el video en el que El Guatón interpreta con profundo sentimiento "La balada del pianista". Segundos después de empezar a cantar, su amigo, Roberto Saldías, conocido popularmente como "El Chino", decide acompañarlo y se une a su canto.

"Con la mirada avergonzada del artista

Le pega con rabia a un teclado que no ve

Las manos viejas sobre el piano de un pianista

Están tratando de cubrir la situación

Y mientras cantan en la barra los bromistas

Él ahoga su pena con un trago de licor"

Comentarios de apoyo de sus seguidores

Para su comunidad fue inevitable emocionarse hasta las lágrimas y lo hicieron saber en la sección de comentarios, enviando sus condolencias y mensajes de apoyo para el humorista y su familia.

"Fuerza Guatón, todo Chile te acompaña en tu dolor", "Cuanto amor en su manera de cantarle a su mujer, mis respetos y mucho amor para el guatón y su familia...", "Grande guatón te abrazo en tu perdida. Luz para su señora", se lee en los comentarios.

Asimismo, algunos colegas y figuras reconocidas expresaron su apoyo al comediante. León Murillo fue uno de esos y escribió "Un abrazo fraterno admirado colega", junto a un corazón.

Denuncian negligencia por parte del equipo médico

Según declararon, al llegar al hospital se percataron de ciertas fallas respecto a la atención prestada por el personal de salud. Una de las hijas del comediante es estudiante de enfermería y acusó que la toma de signos vitales no fue hecha de una forma correcta.

"Solo fue toma de presión y temperatura. El termómetro marcó 34,7 y no le tomaron frecuencia respiratoria. Ni siquiera la estaban saturando en ese momento. Empecé a decir que mi mamá estaba mal... Estaba respirando lento y con mucha dificultad", contó Sandy Donoso.

Asimismo, comentó que, mientras la mujer presentó una complicación, el equipo de enfermeras actuó con total calma en lugar de actuar. Por este motivo, la familia acusa que hubo negligencia.

¿Qué es la pancreatitis aguda y cuáles son sus causas?

La pancreatitis aguda es una inflamación súbita del páncreas, una glándula ubicada detrás del estómago que produce enzimas digestivas y hormonas como la insulina.

Ocurre cuando las enzimas se activan prematuramente mientras aún están dentro del órgano, lo que provoca que el tejido comience a digerirse a sí mismo.

Existen múltiples factores, pero la gran mayoría de los casos se deben a dos motivos principales:

Cálculos biliares: Son la causa más común. Un pequeño cálculo puede salir de la vesícula y bloquear el conducto pancreático, impidiendo la salida de las enzimas.

Son la causa más común. Un pequeño cálculo puede salir de la vesícula y bloquear el conducto pancreático, impidiendo la salida de las enzimas. Consumo excesivo de alcohol: El consumo prolongado o episodios de ingesta masiva pueden irritar el páncreas y desencadenar la inflamación.

El consumo prolongado o episodios de ingesta masiva pueden irritar el páncreas y desencadenar la inflamación. Otras causas: Niveles muy altos de triglicéridos en la sangre, infecciones virales, traumatismos abdominales o complicaciones tras procedimientos médicos.

Tratamiento

El tratamiento suele requerir hospitalización inmediata para prevenir complicaciones graves y permitir que el órgano se recupere. Los pilares son:

Ayuno y fluidos: Se suspende la ingesta de alimentos y líquidos por vía oral durante las primeras horas o días para "darle un descanso" al páncreas. La hidratación se realiza de forma intensiva a través de vía intravenosa.

Se suspende la ingesta de alimentos y líquidos por vía oral durante las primeras horas o días para "darle un descanso" al páncreas. La hidratación se realiza de forma intensiva a través de vía intravenosa. Manejo del dolor: Debido a que el dolor suele ser intenso y punzante en la zona abdominal superior, se administran analgésicos potentes.

Debido a que el dolor suele ser intenso y punzante en la zona abdominal superior, se administran analgésicos potentes. Tratamiento de la causa subyacente: Si hay cálculos, puede ser necesaria una cirugía para extirpar la vesícula (colecistectomía) una vez que la inflamación ceda.

Si hay una obstrucción biliar activa, se puede realizar un procedimiento endoscópico para liberar el conducto. En casos severos donde hay infección o necrosis (muerte del tejido pancreático), el tratamiento puede incluir antibióticos o intervenciones quirúrgicas de mayor complejidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los atletas de la Risa Oficial (@losatletasdelarisaoficial)

Todo sobre Famosos chilenos