Acusaciones y acciones legales: Las razones del quiebre definitivo entre Leonardo Farkas y Claudia Schmidt

01 jun. 2026 - 09:46 hrs.

El mundo del espectáculo nacional se encuentra remecido tras destaparse un feroz enfrentamiento legal y mediático entre el multimillonario filántropo Leonardo Farkas y la modelo y panelista de televisión Claudia Schmidt.

Lo que comenzó como una supuesta relación de apoyo desinteresado escaló a una agresiva disputa pública luego de que el empresario anunciara una querella criminal en contra de la uruguaya por supuestas injurias y calumnias, lo que gatilló una respuesta inmediata y sin filtros de Schmidt.

La controversia escaló a niveles insospechados y desató acusaciones cruzadas de deudas impagables, un misterioso sobre de dinero y la intervención de sus respectivas familias.

El origen de la disputa: cuentas millonarias y acusaciones de difamación

La polémica estalló con fuerza el viernes 29 de mayo, cuando Leonardo Farkas emitió un duro comunicado en sus redes sociales oficiales. En el texto, el empresario aseguró haber ayudado a Claudia Schmidt de manera "desinteresada" durante mucho tiempo, y destacó que llegó a costear cientos de millones de pesos para solucionar sus crisis financieras personales, incluido el rescate de la hipoteca de su casa en Chile.

De acuerdo con la versión de Farkas, el conflicto real comenzó cuando decidió poner fin a esta generosa asistencia económica.

El filántropo acusó que, tras "cerrarle la billetera", la panelista inició una campaña de difamación en distintos programas de espectáculos de la televisión abierta, lo que dañó la honra de su familia. Como respuesta, Farkas advirtió que no tendrá "ninguna contemplación" y recurrirá a la justicia mediante una querella criminal para limpiar su nombre.

Leonardo Farkas / Aton

La respuesta de Schmidt: el misterio del sobre con miles de dólares

La réplica de Claudia Schmidt no se hizo esperar. A través de sus propias plataformas, la modelo rompió el silencio con un descargo en video donde aseguró estar "muy tranquila" frente a la amenaza judicial, y calificó irónicamente el comunicado de Farkas como si fuera una "cuenta pública".

Sin embargo, el punto más polémico de su defensa apuntó directamente al motivo real del quiebre de la relación, desmintiendo la versión del empresario. Según Schmidt, el dinero nunca fue concebido como una ayuda para saldar deudas, sino como "regalos" que el filántropo acostumbraba hacer, comparando su situación con la de otras personas del espectáculo actual.

El verdadero foco de conflicto y detonante del quiebre definitivo, según relató Schmidt, ocurrió en una reunión privada en la que Farkas le entregó un misterioso sobre:

"En aquel minuto él me dio un sobre que hizo que nosotros tuviésemos este quiebre tan polémico, porque fue un sobre lleno de miles de dólares, y me pidió que no se lo dijera a mi marido", relató la panelista.

Versiones encontradas: ¿quién le cerró la puerta a quién?

Esta revelación introdujo un vuelco en la narrativa de la polémica. Mientras Farkas sostiene que Schmidt actúa por despecho financiero tras haber sido cortada de sus beneficios, la exmodelo afirma que fue ella quien decidió cortar todo lazo de raíz por motivos de dignidad y lealtad familiar.

Schmidt explicó que, al recibir el sobre con efectivo y la instrucción de mantenerlo en secreto, acudió de inmediato a contárselo a su esposo, John. "Quiero aclarar que él a mí no me cerró su billetera, yo se la cerré a él. Esa fue la instancia en la que yo dije: 'Hasta acá llegamos'", fustigó con dureza.

Para cerrar sus descargos, la uruguaya sembró dudas sobre las intenciones del multimillonario tras bambalinas: "No puedo entender en qué cabeza cabe entregarle un sobre con miles de dólares a la mujer de tu amigo y pedirle que no le diga nada, cuando siempre los regalos eran para la familia completa. Sospechoso", concluyó.

Con la querella criminal en marcha y acusaciones que van desde el chantaje económico hasta insinuaciones de conductas inapropiadas, la polémica entre Claudia Schmidt y Leonardo Farkas promete convertirse en una de las batallas legales y de farándula más complejas y comentadas de los últimos años.

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