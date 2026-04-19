Feriados: ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo?

19 abr. 2026 - 19:00 hrs.

Los recientes días feriados de Semana Santa, entre el viernes 3 y el domingo 5 de abril, dieron por inaugurados los fines de semana largos de este año 2026, los que, para fortuna de muchos, continuarán en los meses venideros.

Legalmente, en Chile existen 16 días festivos de carácter nacional, de los cuales tres ya han quedado olvidados en el avance del calendario. A estos 13 feriados que aún restan, se suman otros dos de carácter local.

Todos estos días de festividades, principalmente cívicas o religiosas, darán paso a otros cinco fines de semana largos en lo que resta del año, trayendo un descanso extra que nunca está de más.

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo?

El primero de estos fines de semana XL ocurrirá en tan solo un par de semanas. Iniciando concretamente el día viernes 1 de mayo, en el que se conmemora el Día Nacional del Trabajo, un feriado de carácter irrenunciable.

Tras esto, vendrá el fin de semana largo que terminará el lunes 29 de junio con la festividad de San Pedro y San Pablo; mientras que para las Fiestas Patrias habrá tres días de descanso, entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre.

Ya en el mes de octubre, el único fin de semana largo será el que termine el día lunes 12, cuando se conmemora el Encuentro de Dos Mundos por la llegada de Cristóbal Colón a América en el año 1492.

Finalmente, el último descanso XL de este año 2026 será el que se inicie con la Navidad, el día viernes 25 de diciembre.

¿Cuáles son los feriados de 2026?

A continuación te dejamos una lista con todos los feriados que quedan este 2026:

Viernes 1 de mayo : Día Nacional del Trabajo (Irrenunciable).

: Día Nacional del Trabajo (Irrenunciable). Jueves 21 de mayo : Día de las Glorias Navales.

: Día de las Glorias Navales. Domingo 21 de junio : Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

: Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Lunes 29 de junio : San Pedro y San Pablo.

: San Pedro y San Pablo. Jueves 16 de julio : Día de la Virgen del Carmen.

: Día de la Virgen del Carmen. Sábado 15 de agosto : Asunción de la Virgen.

: Asunción de la Virgen. Viernes 18 de septiembre : Primera Junta Nacional de Gobierno (Irrenunciable)

: Primera Junta Nacional de Gobierno (Irrenunciable) Sábado 19 de septiembre : Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable).

: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable). Lunes 12 de octubre : Encuentro de Dos Mundos.

: Encuentro de Dos Mundos. Sábado 31 de octubre : Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Domingo 1 de noviembre : Día de Todos los Santos.

: Día de Todos los Santos. Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable).

Feriados regionales y comunales especiales:

Domingo 7 de junio: Asalto y Toma del Morro de Arica (Región de Arica y Parinacota).

Asalto y Toma del Morro de Arica (Región de Arica y Parinacota). Jueves 20 de agosto: Nacimiento del Prócer de la Independencia (Comunas de Chillán y Chillán Viejo).

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