¿Cuándo es el próximo fin de semana largo? Revisa todos los feriados que quedan en 2026

06 abr. 2026 - 10:08 hrs.

¿Qué pasó?

El primer fin de semana extendido del año llegó a su fin y, con él, la pregunta inmediata de millones de trabajadores chilenos: ¿cuándo es el siguiente? La respuesta tiene buenas noticias, porque el próximo descanso prolongado está más cerca de lo que muchos creen.

El próximo fin de semana largo: Día del Trabajador

El siguiente fin de semana largo será el del 1 de mayo, Día del Trabajo, que en 2026 cae día viernes. A diferencia de los feriados de Semana Santa, este es irrenunciable, lo que significa que el comercio y la mayoría de los rubros están obligados por ley a cerrar, salvo contadas excepciones.

A tener en cuenta

El feriado del 1 de mayo es irrenunciable. Salvo excepciones establecidas por ley, empleadores no pueden exigir trabajar ese día.

¿Qué otros fines de semana largo quedan este año?

Tras el Día del Trabajador, el siguiente descanso extendido llegará casi dos meses después: el lunes 29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo. Al ser un feriado de carácter religioso, no es irrenunciable.

Luego vendrán las Fiestas Patrias en septiembre, aunque serán de las más breves de los últimos años: el 18 de septiembre cae viernes, dejando solo tres jornadas de festejo. Eso sí, tanto el 18 como el 19 son feriados irrenunciables, garantizando días corridos de descanso obligatorio.

En octubre, el lunes 12 de octubre —Encuentro de Dos Mundos— permitirá un fin de semana largo desde el sábado 10. En cambio, el 31 de octubre y el 1 de noviembre caen sábado y domingo respectivamente, por lo que para muchos trabajadores no tendrán mayor efecto práctico.

Para cerrar el año, la Navidad 2026 también generará un fin de semana largo, ya que el 25 de diciembre cae viernes.

Los fines de semana largo que no serán tan largos

Ojo con el 31 de octubre y el 1 de noviembre: al caer en sábado y domingo respectivamente, ambos feriados perderán su efecto de descanso adicional para la mayoría de los trabajadores con jornada de lunes a viernes.

Las Fiestas Patrias también serán más cortas que otros años. El 18 de septiembre en viernes deja un fin de semana de solo tres días, una de las Fiestas Patrias más breves de los últimos años para quienes trabajan de lunes a viernes.