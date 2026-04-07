07 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Los días más restrictivos en materia laboral son los feriados irrenunciables. Implican que todos los comercios (con pocas excepciones) deben permanecer cerrados, permitiendo así un descanso obligatorio para la mayoría de los empleados.

De acuerdo con la Dirección del Trabajo (DT), estas fechas son “intocables”. Solo se permite la apertura de servicios esenciales, de entretención o atendidos por sus propios dueños.

Las otras celebraciones (que son 11 a nivel nacional) revisten de un carácter legal y “aplican a los trabajadores de todos los rubros de la economía”. Se consideran días libres, pero pueden trabajarse si hay contrato que lo indique o si existen turnos rotativos.

¿Cuándo es el próximo feriado irrenunciable?

Según el portal de Feriados Chile, el próximo irrenunciable será el viernes 1 de mayo, cuando se conmemora el Día Nacional del Trabajo.

Llegará en menos de un mes y corresponde al segundo feriado irrenunciable del 2026, luego del 1 de enero por Año Nuevo. En total, el calendario contempla cinco días de este tipo durante el año.

Tras el 1 de mayo, los siguientes serán:

Viernes 18 de septiembre , Independencia Nacional.

, Independencia Nacional. Sábado 19 de septiembre , Día de las Glorias del Ejército.

, Día de las Glorias del Ejército. Viernes 25 de diciembre, Navidad.

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