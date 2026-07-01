Gobierno instruye investigar cuatro ministerios y detecta $1,4 billones no rendidos por fundaciones

01 jul. 2026 - 13:31 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco del Plan Inspección Total al Estado, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal —liderado por la Segpres del Gobierno del Presidente José Antonio Kast— celebró su cuarta sesión ordinaria.

En la instancia, se resolvió instruir cuatro nuevas investigaciones en áreas clave de la administración pública, además de encender las alarmas tras revelar que más de 1,4 billones de pesos transferidos a fundaciones entre 2022 y 2026 no acreditan rendición.

La subsecretaria de la Segpres y presidenta del comité, Constanza Castillo, enfatizó el tono de esta nueva etapa de fiscalización: “Cuando vemos antecedentes que requieren revisión más profunda, instruimos investigaciones, porque nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control del Estado”, sostuvo.

Los cuatro ministerios bajo la lupa

Las nuevas indagatorias específicas apuntan a los ministerios de Deporte, Energía, Agricultura y Salud, luego de que el comité detectara antecedentes que obligan a determinar posibles responsabilidades:

Ministerio del Deporte : La investigación se focaliza en el Instituto Nacional de Deportes (IND), revisando la administración, transferencia y rendición de sus recursos.

: La investigación se focaliza en el Instituto Nacional de Deportes (IND), revisando la administración, transferencia y rendición de sus recursos. Ministerio de Energía : Se auditará a la Agencia de Sostenibilidad Energética, poniendo la lupa sobre contrataciones, ejecución de programas y cumplimiento de objetivos.

: Se auditará a la Agencia de Sostenibilidad Energética, poniendo la lupa sobre contrataciones, ejecución de programas y cumplimiento de objetivos. Ministerio de Agricultura : Se revisará la regularidad de compras y la correcta ejecución de fondos por parte de los organismos ejecutores.

: Se revisará la regularidad de compras y la correcta ejecución de fondos por parte de los organismos ejecutores. Ministerio de Salud: Se ordenó una fiscalización exhaustiva a los procesos de compras y contrataciones en subsecretarías, servicios dependientes y entidades ejecutoras.

Radiografía a las fundaciones

El balance del periodo 2022–2026 arrojó cifras críticas respecto a las transferencias a instituciones privadas.

De un total de 5,4 billones de pesos que debían rendir las fundaciones, más de 1,4 billones no tienen su rendición acreditada. Los organismos con los índices más preocupantes son el Sence, el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura.

La situación de las organizaciones de reciente creación es aún más compleja: de 177 fundaciones constituidas en dicho periodo (las cuales recibieron más de $11.000 millones), el 60% de los fondos (cerca de $6.500 millones) no cuenta con rendición acreditada. Peor aún, en 79 de estas nuevas fundaciones no existe registro alguno de rendiciones.

Al respecto, la subsecretaria Castillo recordó que la responsabilidad del Estado no termina al transferir el dinero: "La obligación pública continúa hasta que esos recursos estén correctamente ejecutados, respaldados y rendidos. El Estado debe verificar caso a caso qué ocurrió".

Alerta roja en compras públicas

El comité detectó un uso "intensivo" y preocupante del trato directo (compras sin licitación). Instituciones como el Centro de Información de Recursos Naturales (Ciren), el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos realizaron más de la mitad de sus adquisiciones mediante esta vía.

Llamó la atención el aumento exponencial de causales excepcionales. Las justificaciones por "proveedor único" y "confianza y seguridad" se duplicaron respecto al periodo anterior.

El uso de la causal de "emergencia" superó en un 17% a lo registrado durante toda la pandemia del Covid-19, una anomalía que el comité se comprometió a revisar de forma estricta para garantizar el buen uso de los recursos fiscales.

El Comité Estratégico también entregó el estado de avance de los casos abiertos en la sesión anterior, y reportó acciones judiciales y administrativas concretas:

Los antecedentes por más de $14.000 millones pagados en raciones de alimentos no entregadas ya fueron denunciados al Ministerio Público.

Ministerio de Transportes

Se logró regularizar más del 80% de los $30.000 millones heredados sin respaldo administrativo suficiente, pagando a proveedores y normalizando la cobertura de servicios de transporte tanto a nivel regional como nacional.

Ministerio de Ciencia

En relación con los más de $100.000 millones por incumplimientos en el programa Becas Chile y otras transferencias, se solicitó a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría y además se instruyó al Ministerio iniciar una auditoría interna.

Ministerio de la Mujer

Durante las últimas semanas surgieron nuevas alertas que hicieron necesario ampliar el alcance de la investigación ya en curso.

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