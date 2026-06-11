Gilberto Mora: qué edad tiene, su origen y curiosidades sobre su vida personal y carrera

11 jun. 2026 - 09:00 hrs.

Tiene 17 años y es el jugador más joven de todo el Mundial 2026. Gilberto Rafael Mora Zambrano nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y juega como centrocampista ofensivo para los Xolos de Tijuana y la selección de México. El fútbol lo lleva en la sangre: su padre, Gilberto Mora Olayo, fue futbolista profesional en clubes como Jaguares de Chiapas, Puebla y Tijuana, y hoy es entrenador de las divisiones formativas de los propios Xolos.

La historia de "Gil Morita" comenzó mucho antes de la Liga MX. En 2015, cuando tenía apenas siete años, la familia se mudó a Tijuana por trabajo de su padre. Casi de inmediato lo inscribieron en la Liga Menor local, donde se convirtió en un fenómeno: entre 2015 y 2018, la gente llenaba las gradas de la Unidad Deportiva Jesús Romero Manzo solo para verlo jugar. Niños tres o cuatro años mayores no podían con él. Los padres de los rivales lo veían como un problema y pedían que lo subieran de categoría. En 2019 ingresó a la academia de los Xolos Sub-13, con su propio padre como técnico del equipo. Un inicio de carrera literalmente de familia.

Su debut en Primera División llegó el 18 de agosto de 2024, con apenas 15 años, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia del Club Tijuana en disputar un partido oficial en la Liga MX. Doce días después, el 30 de agosto, anotó su primer gol ante el Club León y se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga MX, con 15 años y 320 días. En 2025 fue parte del equipo mexicano que ganó la Copa Oro CONCACAF, convirtiéndose además en el jugador más joven en ganar un torneo internacional de la FIFA. Sus récords se acumulan a una velocidad que parece de película.

Fuera de la cancha, Mora tiene más de un millón de seguidores en Instagram, donde comparte momentos de su vida deportiva bajo el apodo "@gil_morita". Tiene una personalidad desenfadada y cercana que conecta con el público joven. Llega al Mundial 2026 como el jugador más joven del torneo, con apenas 17 años recién cumplidos, y como la gran apuesta generacional del fútbol mexicano ante su propio público.

México en el Mundial 2026: Grupo A, rivales y horarios para Chile

México integra el Grupo A del Mundial 2026 junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. El Tri abrirá el torneo en el partido inaugural, repitiendo el mismo enfrentamiento del Mundial 2010. Corea del Sur es el rival de mayor jerarquía del grupo, mientras que República Checa llega desde el repechaje europeo. Los partidos de México en horario de Chile son:

Jueves 11 de junio — México vs. Sudáfrica — 15:00 horas — Estadio Azteca, Ciudad de México

— México vs. Sudáfrica — 15:00 horas — Estadio Azteca, Ciudad de México Jueves 18 de junio — México vs. Corea del Sur — 21:00 horas — Estadio Akron, Guadalajara

— México vs. Corea del Sur — 21:00 horas — Estadio Akron, Guadalajara Miércoles 24 de junio — República Checa vs. México — 21:00 horas — Estadio Ciudad de México

El Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones participantes, con 104 partidos repartidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y la final está programada para el 19 de julio. México llega al torneo como uno de los tres países organizadores, con la presión y la ilusión de jugar toda la fase de grupos en casa. Gilberto Mora es el símbolo más claro de la nueva generación que quiere escribir historia en su propio Mundial.

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