Irán amenaza con cerrar de nuevo el estrecho de Ormuz si continúa bloqueo de EEUU

17 abr. 2026 - 22:55 hrs.

¿Qué pasó?

Teherán amenazó el sábado (viernes por la noche en Chile) con cerrar el estrecho de Ormuz si Estados Unidos mantiene el bloqueo a los puertos iraníes, hora después de que el paso marítimo fuera reabierto.

Estrecho de Ormuz sigue tensionando al Medio Oriente

El reinicio del tránsito por el estrecho tranquilizó a los mercados este viernes e impulsó el optimismo en Washington.

Irán permitió que se reanudara el tránsito por el estrecho luego de que se confirmara la tregua entre Líbano e Israel.

En diálogo telefónico con la agencia AFP, el presidente Donald Trump aseguró el viernes que no quedan "puntos conflictivos" para concluir un acuerdo de paz. Además dijo que Irán había acordado con entregar su uranio enriquecido, un punto clave de las negociaciones.

"Lo vamos a conseguir entrando en Irán, con muchas excavadoras", dijo Trump en un discurso ante el movimiento conservador Turning Point USA en Phoenix, Arizona.

Irán amenaza con cerrar nuevamente Ormuz

Irán sin embargo, dijo que su uranio enriquecido no será trasladado a ninguna parte.

También advirtió que si los buques de guerra estadounidenses interceptan embarcaciones que proceden de puertos iraníes podría cerrar de nuevo el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de la producción global de crudo y gas natural licuado.

"Si el bloqueo continúa, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto", escribió el presidente del parlamento iraní, Mohamad Baquer Qalibaf, en X (Twitter). Añadió que el paso por esa vía marítima dependería de la autorización de Irán.

"Lo que ellos llaman un bloqueo naval tendrá definitivamente la respuesta apropiada de Irán. Un bloqueo naval es una violación al cese al fuego", dijo el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei.

Las notas discordantes llegaron en un día que Trump había calificado de "GRANDE Y BRILLANTE", con una serie de publicaciones en redes sociales en las que elogiaba a Pakistán, mediador de las conversaciones, y a los aliados del Golfo.

En su entrevista telefónica con la AFP, Trump dijo sobre el acuerdo que "parece que va a ser algo muy bueno para todos". Y, ante la pregunta sobre qué cuestiones espinosas quedaban por resolver, respondió: "Ningún punto conflictivo, en absoluto".

El conflicto en Oriente Medio comenzó el 28 de febrero, con ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió con lanzamientos de misiles y drones en el Golfo y el cierre de ese estrecho clave para el transporte de hidrocarburos.

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