Tripulante español fallece a bordo de buque pesquero que recaló en puerto de Iquique

02 may. 2026 - 18:02 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron pericias al interior de una embarcación pesquera de capitanía española, tras el fallecimiento de un integrante de su tripulación, hecho que se registró en el puerto de Iquique, en la región de Tarapacá.

¿Qué informó la PDI?

De acuerdo con lo informado por la PDI, la víctima corresponde a un hombre de nacionalidad española, de 55 años de edad, cuyo deceso habría ocurrido mientras el buque navegaba por aguas internacionales frente a las costas del norte de Chile.

Ante la situación anterior, la embarcación debió recalar en el puerto de Iquique, donde acudieron los detectives junto a personal de la Armada de Chile.

Según informó un detective de la Brigada de Homicidios, "personal de esta brigada se trasladó hasta la embarcación Nueva Pleamar, de capitanía española, ya que en su interior se encontraba una persona fallecida. Al trabajo realizado, se logró determinar que corresponde a una persona de sexo masculino, de nacionalidad española, de 55 años de edad".

Tras el trabajo de campo y el examen médico criminalístico efectuado en el lugar, las pesquisas preliminares apuntan a descartar la participación de terceros en el deceso.

El mismo detective precisó que "al examen no presentaba lesiones externas, por lo que preliminarmente se descartaría la participación de terceras personas en su deceso; sin embargo, dicha información será ratificada por el Servicio Médico Legal con la autopsia correspondiente".

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