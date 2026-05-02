Motociclista muere tras violenta colisión con bus del transporte público en Puente Alto
¿Qué pasó?
Un motociclista de nacionalidad colombiana falleció este sábado luego de verse involucrado en un violento accidente de tránsito en la comuna de Puente Alto, en el sector sur de la Región Metropolitana.
¿Qué informó Carabineros?
Según información de Carabineros, el hecho ocurrió a las 17:20 horas en la intersección de Avenida Concha y Toro con Avenida Luis Matte, donde colisionaron un bus del transporte público y una motocicleta.
La institución policial indicó que el conductor de la moto falleció en el lugar producto del impacto de alta energía.Ir a la siguiente nota
Tras el choque, personal de la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito (SIAT) se desplazó hasta el lugar para realizar las pericias correspondientes.
Como medida de seguridad, la pista de buses en dirección norte por Avenida Concha y Toro fue cortada y se mantiene sin circulación mientras se realizan las diligencias correspondientes.
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