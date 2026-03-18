Familiar de víctima de femicidio en Paine acusa que alertó a autoridades: "Dijeron que yo no podía hacer la denuncia"

18 mar. 2026 - 17:07 hrs.

Un nuevo femicidio fue perpetrado en Chile este miércoles, específicamente en la comuna de Paine, Región Metropolitana. La víctima corresponde a Ester Elena Bustos González, de 25 años, mientras que el presunto responsable, quien ya está detenido, fue identificado como Rodrigo Andrés Ramírez Morales, de 46 años.

Ambos habían tenido una relación de pareja e incluso llegaron a convivir. De hecho, fruto de su vínculo tuvieron un hijo, quien es menor de edad, según detalló la Fiscalía.

Familia de Ester conversó con Meganoticias

La familia de Ester conversó con Meganoticias y reveló que Rodrigo había protagonizado varios episodios de violencia de género contra ella. Antecedentes indican que pesaban cuatro denuncias de este tipo en su contra, pero no se ha confirmado si se trata de la misma víctima.

El tío de Ester señaló que el detenido "ha sido delincuente toda su vida, vive en la cárcel", y detalló que "ella tenía miedo de denunciar porque la tenía amenazada con desquitarse con la familia".

En la misma línea, el familiar dio a conocer que "yo me acerqué una vez a la Policía de Investigaciones (PDI) el año pasado, no recuerdo la fecha exacta, pero me acerqué, llevé fotos, llevé pruebas de cómo la dejó". Sin embargo, lamentó que "en la PDI, en el fondo, no me tomaron en cuenta, porque dijeron que yo no podía hacer la denuncia y que tenía que hacerla ella. O sea, ¿ella ahora quizás va a poder hacer la denuncia?".

Detenido por femicidio ha sido condenado por varios delitos

De acuerdo con las autoridades, el femicidio fue perpetrado pasadas las 2:00 horas en plena calle, donde el imputado habría golpeado y luego atacado con un arma blanca a la víctima, para posteriormente escapar.

En la mañana de este miércoles, Rodrigo fue detenido a 10 cuadras del sitio del suceso. Se encontraba con otro hombre, quien será acusado como encubridor del crimen, ya que tenía la presunta arma homicida. Además, en su casa se encontró ropa con sangre.

La Fiscalía dio a conocer que la expareja de Ester presenta condenas por delitos de robo, microtráfico y homicidio frustrado.

En lo que va de este año, se han registrado 4 femicidios consumados, 50 femicidios frustrados y 14 femicidios tentados, de acuerdo con el sitio web del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).