Dos carabineros resultaron heridos durante persecución policial en La Legua

10 feb. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos durante una persecución que se registró la madrugada de este martes en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió pasadas las 02:00 horas, cuando personal policial realizaba patrullajes en el sector. De pronto, se percató de un grupo que se encontraba exhibiendo armas de fuego al interior de un vehículo.

Los funcionarios intentaron detener a los ocupantes, pero estos huyeron, dándose inicio a una persecución por la comuna.

Carabineros resultaron heridos por esquirlas de vidrio

En el seguimiento, los delincuentes dispararon a la patrulla policial. De acuerdo a antecedentes preliminares, dos carabineros resultaron con lesiones por esquirlas de vidrio.

Hasta el lugar concurrió personal de Control de Orden Público (COP) para intentar dar con los responsables, sin embargo, estos lograron escapar y actualmente siguen inubicables.

En paralelo, los carabineros heridos fueron trasladados al hospital institucional, en donde permanecen en observación.