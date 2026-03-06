Temblor se registra en la zona norte: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

06 mar. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este viernes 6 de marzo, a las 07:59 horas, un temblor de magnitud 4,0 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 86 km al este de Socaire, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 239 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

