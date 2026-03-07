Avioneta capotó en inmediaciones de la Viña Santa Cruz en la región de O'Higgins

07 mar. 2026 - 17:07 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este sábado, se reportó que una avioneta capotó en las inmediaciones de la Viña Santa Cruz, ubicada en la comuna de Santa Cruz, región de O'Higgins.

¿Qué informó la DGAC por el accidente?

A través de su cuenta de X, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) señaló: "En relación al suceso de aviación que afectó a una aeronave C172, matrícula CC-SCE, informamos que personal de la DGAC iniciará la investigación pertinente".

Respecto a los ocupantes que iban a bordo, correspondientes a dos personas, el organismo confirmó que "piloto y pasajera se encuentran ilesos".

Será la investigación correspondiente la que permitirá esclarecer el motivo certero que provocó que la avioneta capotara.

Carabineros entrega detalles del accidente

Desde Carabineros informaron que cerca de las 16:00 horas personal policial se constituyó en el sitio del suceso, instancia en que verificaron lo ocurrido.

La institución policial señaló que, de manera preliminar, el vuelo habría despegado en Concepción y el accidente se habría producido al intentar aterrizar.

Por último, indicaron que los papeles del piloto y la aeronave están "en regla".

