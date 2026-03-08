Encuentran cadáver de hombre baleado en Puerto Montt: Estaba al interior de un auto

08 mar. 2026 - 17:17 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este domingo, la Policía de Investigaciones (PDI) concurrió al sector de Colonia en Alerce, sector de la comuna de Puerto Montt, región de Los Lagos, debido al hallazgo de un cadáver de un hombre adulto que presentaba lesiones por armas de fuego.

Las diligencias están siendo desarrolladas por detectives de la Brigada de Homicidios (BH) y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI.

¿Qué informó la PDI?

El subprefecto Carlos Correa, jefe de la BH de Puerto Montt, dijo que "en el lugar, el cual es un sector rural, se encontró al interior de un vehículo el cadáver de un hombre NN, que presenta lesiones por la acción de un arma de fuego".

"A la hora, personas de esta unidad se encuentran realizando diversas diligencias tendientes a poder determinar la dinámica de los hechos", agregó la autoridad de la PDI.

Desde la institución indicaron que los detectives de la BH se encuentran realizando diversas diligencias científico-técnicas en el sitio del suceso para lograr esclarecer el crimen ocurrido.

