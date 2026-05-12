Decretan prisión preventiva para tres imputados por secuestro a joven de 19 años en San Miguel:

12 may. 2026 - 18:58 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedaron tres de los cuatro detenidos por el secuestro de un joven de 19 años ocurrido la noche del lunes en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana.

Según informó la Fiscalía ECOH y Carabineros, la víctima fue capturada por un grupo de sujetos y trasladada hasta un domicilio en la comuna de Lo Prado, donde permaneció retenida y fue agredida mientras sus captores realizaban exigencias para concretar su liberación.

El cuarto imputado quedó con arraigo nacional y firma periódica mientras continúa la investigación sobre su eventual participación en el caso.

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Secuestro de ocho horas

La investigación estableció que el secuestro comenzó en San Miguel y luego el joven fue llevado hasta un inmueble en Lo Prado, lugar que fue identificado luego por personal especializado del OS-9 de Carabineros.

El fiscal Álex Cortés destacó que la víctima no fue liberada por decisión de los secuestradores, sino que fue rescatada gracias al operativo policial desarrollado durante la madrugada.

El persecutor agregó que los funcionarios esperaron un momento seguro para interceptar el vehículo en el que trasladaban al joven en el sector de Almirante Barroso con Agustinas, en Santiago, donde se logró rescatar a la víctima y detener a los cuatro involucrados.

Los cuatro imputados son extranjeros

De acuerdo con los antecedentes entregados por Fiscalía y Carabineros, tres de los imputados son de nacionalidad colombiana y uno venezolano. Además, tres de ellos se encontraban en situación migratoria irregular.

El general Jaime Velasco, director de Control Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, señaló que durante las diligencias se incautaron armas, dinero y otras especies que ahora serán periciadas para determinar si la banda estaría vinculada a otros delitos similares.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH junto al OS-9 de Carabineros y se mantiene en desarrollo para establecer el móvil del secuestro y la eventual participación de otros involucrados.

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