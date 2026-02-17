Día del Chacarero: Conoce algunas de las promociones para degustar este clásico sándwich chileno

17 feb. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Este 17 de febrero se celebra el Día del Chacarero, uno de los sándwiches emblema de Chile y ante el cual muchos ciudadanos y extranjeros caen rendidos ante su sabor.

En concreto, el chacarero es un sándwich que contiene carne a la plancha, ají verde picado, rodajas de tomate, porotos verdes cocidos y, de forma opcional, mayonesa.

¿Dónde puedo celebrar el Día del Chacarero?

Si quieres disfrutar de un chacarero en este día, hay varios locales que están ofreciendo promociones a lo largo del país. Estas son algunas opciones:

Fuente Suiza

La cadena ofrece un 30% de descuento en el churrasco chacarero grande. La promoción es solo para servir y está disponible en todas las sedes, hasta agotar stock.

La Fuente Reina

La Fuente Reina también ofrece una promoción para este día. Si compras un chacarero, tendrás de regalo una porción de papas fritas.

Cafeterías Eltit

Las cafeterías de Eltit ofrecerán 2x1 en chacareros, para que los ciudadanos puedan compartir un chacarero con alguien o, simplemente, volver a degustarlo.

El Alemán Penquista

El local ofrecerá una promoción imperdible para este día: un chacarero + un jugo por solo $7 mil.

