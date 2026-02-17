ISP emite alerta por retiro de medicamento: Es recetado para tratar enfermedades de salud mental

17 feb. 2026 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta farmacéutica por un medicamento para el tratamiento contra la esquizofrenia y diversos síntomas psicóticos, ya que presenta problemas en su composición.

Según la alerta emitida, se trata de un retiro voluntario del medicamento Flufenazina Decanoato en su formato inyectable de 250 mg/10 ml, que pertenece al laboratorio Ethon Pharmaceuticals SPA.

El medicamento inyectable que fue retirado viene en presentación en formato de frasco con ampollas multidosis y tiene los siguientes números de serie: 3EB05478, 4EB05336 y 4EB08477.

¿Por qué el ISP retiró el medicamento Flufenazina Decanoato?

El principal motivo de esta alerta farmacéutica es porque el titular del producto informó sobre "la presencia de partículas en suspensión al interior de las ampollas".

Al suministrar bajo esta condición, Ethon Pharmaceuticals SPA detalló que "puede provocar desde irritación o hinchazón local, en respuesta al material extraño, hasta consecuencias graves para la salud de los pacientes que se vean expuestos al producto que las contiene".

A raíz de esto, es que el ISP entregó una serie de recomendaciones para profesionales de la salud, pacientes y establecimientos de salud con el fin de informar sobre el problema.

Recomendaciones del ISP

Para profesionales de la salud:

En caso de disponer del producto Flufenazina Decanoato en su formato inyectable de 250 mg/10 ml con los números de serie 3EB05478, 4EB05336 y 4EB08477, no deben ser utilizados y deben ser reemplazados por otros productos similares.

Para pacientes:

Si mantiene en casa el producto Flufenazina Decanoato en su formato inyectable de 250 mg/10 ml con los números de serie 3EB05478, 4EB05336 y 4EB08477, debe consultar inmediatamente con el médico tratante o con el químico farmacéutico de la farmacia en donde se entregó el medicamento para una asesoría.

Para establecimientos de salud:

Todos los establecimientos deberán revisar si se dispone de la existencia del producto Flufenazina Decanoato en su formato inyectable de 250 mg/10 ml con los números de serie 3EB05478, 4EB05336 y 4EB08477. Si las hay, se deben segregar y devolver al laboratorio por los medios habituales.

Además, su distribución y dispensación no está permitida para los lotes afectados.

