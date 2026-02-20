"Invisible e impune": Informe revela que embarcaciones asiáticas aprovechan vacíos normativos para capturar jibia en Chile

20 feb. 2026 - 16:42 hrs.

¿Qué pasó?

En jaque estaría la sostenibilidad de la industria pesquera nacional. Esto a propósito de la masiva y desregulada operación de flotas chinas en el Pacífico Sur.

Esa fue la conclusión de un informe de la organización británica dedicada a la protección del medio ambiente y los derechos humanos, Environmental Justice Foundation (EJF).

¿Qué dice el informe?

De acuerdo a ese documento, titulado "invisible e impune", subraya que las embarcaciones asiáticas aprovechan vacíos normativos para capturar jibia en los límites de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Chile y Perú.

Según indica el Diario Financiero, las cifras del informe de EJF indican que las exportaciones de jibia desde Chile alcanzaron los 178 millones de dólares en 2024, lo que representa un aumento del 56,2% respecto del año anterior.

El problema es que las cifras distarían con lo que sucede en la realidad. El informe detalla que la flota china opera con 528 buques calameros en el área de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), un aumento del 100% en comparación con el 2014. Hoy por hoy, China es responsable del 98,7% de toda la actividad de pesca de jibia en aguas internacionales del Pacífico Sudeste.

"Las evaluaciones de las poblaciones de calamar (jibia) realizadas en los últimos años ya muestran las primeras señales preocupantes de una disminución poblacional", dice el documento.

De Perú a Chile

Pero eso no es todo, otro de los hallazgos tienen relación con el cambio de logística de la flota asiática. Sus buques solían utilizar puertos peruanos para abastecimiento y reparaciones, pero, tras la exigencia de Perú de instalar seguimiento satelital a barcos extranjeros desde 2024, desviaron sus operaciones hacia puertos chilenos.

En ese sentido, se subraya que mientras los puertos peruanos no registraron arribos de la llegada de buques chinos en 2025, en los terminales chilenos pasaron de menos de 10 en 2024 a cerca de 160 en 2025.

Además, la investigación acusa violaciones a los derechos humanos y delitos ambientales a bordo de la flota china, documentando desde trabajo forzoso y violencia china física hasta el desembarque de al menos 41 tripulantes fallecidos entre 2013 y 2023.