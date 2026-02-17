Programa Turismo Familiar: ¿Cuáles son los precios por persona?

17 feb. 2026 - 10:00 hrs.

El programa Turismo Familiar del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), es una iniciativa gubernamental que subsidia un porcentaje del valor de paquetes de viajes regionales a sus beneficiarios.

Según el sitio web oficial del programa, su objetivo es que los núcleos familiares puedan irse en planes de 3 días y 2 noches, a conocer diferentes destinos de sus propias zonas.

Su diseño respeta la igualdad de género, por lo que incluye opciones para grupos compuestos únicamente por mujeres.

¿Cuáles son los precios por persona del programa Turismo Familiar?

En vista de que el Sernatur subsidia un porcentaje del valor total del viaje, bastará que cada pasajero realice un copago para poder participar en la experiencia.

El valor de este copago dependerá de la edad de la persona. Si se trata de adultos (desde los 13 años) corresponde pagar $30.000 por cada uno.

Para el caso de los niños (desde los 4 años hasta los 12 años, 11 meses y 29 días) se pagan $20.000 por cada uno y si es un menor de 4 años, no hay que pagar ningún valor.

Esto es lo que incluye el programa Turismo Familiar

Los participantes del programa Turismo Familiar tendrán incluido el traslado en bus exclusivo durante todo el viaje, alojamiento en servicios turísticos por 2 noches y alimentación completa (con desayuno, almuerzo y cena).

También se contemplan excursiones, city tours y experiencias de destino, así como guía de turismo durante toda la expedición. Otra de las ventajas contempladas es el seguro de asistencia durante todo el transcurso del viaje.

Todo sobre Turismo