Empresa japonesa retira vinos chilenos del mercado por aditivo no aprobado en el país

17 feb. 2026 - 10:39 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa japonesa del rubro vitivinícola, Mercian, anunció este martes que retirará del mercado tres de sus productos de vino chileno de la marca Frontera al contener citrato de cobre, que corresponde a un aditivo no aprobado en dicho país.

¿Cuáles son los productos retirados?

Entre los productos retirados figuran dos vinos en lata (Frontera Sparkling Rose y Frontera Ice Rose Roses), como también las botellas de Frontera Rose, que son elaborados por el viñedo Concha y Toro.

La compañía destacó que se han enviado alrededor de 620 mil unidades de los productos retirados, fabricados en 2024, y al menos 40 mil continúan en circulación.

¿El impacto es grave en la salud?

Mercian aclaró que, si bien se decidió quitar del mercado los vinos, el impacto en la salud es "extremadamente bajo", sin haber recibido reportes de daños a los consumidores.

La empresa sostuvo que el citrato de cobre se encuentra permitido en ciertos países que forman parte de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, entre los que aparece Chile. No obstante, el elemento es eliminado de los productos que la compañía elabora en el proceso de producción.