Tres muertos deja tiroteo durante partido de hockey escolar en EEUU: Video captó el momento

17 feb. 2026 - 09:43 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas murieron, incluida una niña y el atacante, y otras tres resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el lunes durante un partido de hockey en Pawtucket, en Rhode Island, Estados Unidos.

El Ayuntamiento de Pawtucket señaló que el ataque se produjo durante un partido de la liga de secundaria que se jugaba en el Dennis M. Lynch Arena. Los heridos se encuentran hospitalizados y su estado es crítico.

El responsable de los disparos también está muerto, según el Ayuntamiento, que aseguró que la policía no está buscando a ningún sospechoso más.

"Parece que son hechos intencionados, posiblemente una disputa familiar"

La jefa de la Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, explicó que el incidente tuvo su origen en una disputa familiar, aunque continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido.

"Parece que son hechos intencionados, posiblemente una disputa familiar. No podemos publicar los nombres de las víctimas evidentemente porque queremos hablar con la familia, asegurarnos de que la familia es consciente de lo que ha pasado antes de publicar ninguna información", ha declarado Goncalves.

Hace apenas dos meses un individuo mató a tiros a dos personas e hirió a otras nueve en la Universidad de Brown, situada en la vecina ciudad de Providence.

