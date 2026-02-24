Las primeras medidas de Kast en La Moneda

24 feb. 2026 - 19:40 hrs.

Son varios los planes que está preparando el círculo de hierro del Presidente Electo, José Antonio Kast, para asumir en La Moneda.

No solo este martes iniciaron las capacitaciones para autoridades de Gobierno, sino que se reunió con los partidos de Chile Vamos y Republicano para conformar el próximo comité político.

Antes, ya se afina lo que será la agenda del próximo cambio de mando programado para el miércoles 11 de marzo.

A primera hora de la mañana se espera que el futuro Jefe de Estado se reúna con quienes conformarán su gabinete. Desde la sede ubicada en calle La Gloria 88, Las Condes, las próximas autoridades se juntarán para partir a Cerro Castillo para sacarse la tradicional foto oficial.

De no calzar los tiempos, no descartan que el Mandatario se aloje el día antes en Viña del Mar.

A eso de las 10:30 horas de la mañana se trasladarán al Congreso Nacional en Valparaíso para el cambio de mando, donde será el cara a cara de Kast con el Presidente saliente, Gabriel Boric.

Cerca de las 13 horas, Kast retornará a Cerro Castillo, donde recibirá a las autoridades internacionales. En paralelo, se busca realizar una recepción de autoridades locales y de Gobierno en el Hotel Sheraton Miramar.

Encuentro con dirigentes y actividades social

Antes de hacer su recorrido en el histórico Ford Galaxy por las calles de Santiago, José Antonio Kast no descarta realizar, en una comuna popular, un encuentro ciudadano para presentar medidas en materia educacional y social.

Alrededor de las 18 horas ingresará oficialmente al Palacio de La Moneda, junto a la Primera Dama, María Pía Adriasola, donde los estarán esperando el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien estará en este lugar desde las 17 horas.

Ahí será el momento del primer Consejo de Gabinete, reunión protocolar, para luego subir al balcón presidencial para realizar su primer discurso en el palacio y luego cerrar su primera noche con un cóctel junto a autoridades y familiares.

Decretos, proyectos y acciones inmediatas

No solo lo protocolar será parte de las actividades el 11 de marzo, Kast busca ese mismo día firmar más de 30 proyectos de ley y decretos y viajar en el primer mes al sur, a la zona afectada por los incendios y también La Araucanía.

En cuanto a los proyectos, ese mismo día, buscará dar urgencia a la iniciativa que se encuentra en el Congreso que tipifica como delito el ingreso ilegal, y analizar el programa que busca el traslado de reos de alta peligrosidad a cárceles que cuentan con espacio penal.

El fin al pago de contribuciones para la primera vivienda a mayores de 65 años, también podría ser una de las medidas y la rebaja de impuestos corporativos de 27% a 23%.

Respecto a los decretos, no se descarta el plan de levantamiento de viviendas sociales. Se espera durante esa semana la fiscalización y sanción para quienes le arriendan o vendan terrenos a migrantes ilegales y, en cuanto a listas de espera, se espera priorizar la atención y la extensión en los horarios de atención.

Ya en abril, el futuro Ejecutivo comenzará a delinear la reforma tributaria que espera ser ingresada en las primeras semanas.

Todo sobre José Antonio Kast