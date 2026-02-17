Saint Patrick's Beerfest 2026: Fecha y precios del evento para los amantes de la cerveza y del Día de San Patricio

17 feb. 2026 - 09:00 hrs.

La Fiesta de San Patricio cada año va ganando más relevancia dentro de las celebraciones en el país. La fiesta de origen irlandés ha logrado encantar a los amantes de la cerveza, quienes ven en esta fecha una gran ocasión para reunirse con el color verde como protagonista.

El Saint Patrick's Beerfest tomará esto en consideración para su edición 2026, en una fiesta en donde prometen una "experiencia única, llena de magia, color y tradición, donde el espíritu irlandés se fusiona con la mejor cerveza artesanal y un espectáculo artístico de primer nivel".

En el evento hay confirmadas 14 cervecerías, además de contar con el show de Lia Fail y Bosque de Druidas, quienes ofrecerán espectáculos de alto nivel cargados de misticismo, fuerza y energía

Uno de los grandes hitos de esta versión será la elección del Rey de San Patrick’s, una instancia especialmente diseñada para que el público se involucre activamente y se sienta protagonista de la fiesta. Buscamos a un soberano carismático, amante de la buena cerveza y fiel representante del espíritu festivo de San Patrick’s.

El line-up musical y cultural será uno de los grandes protagonistas de esta edición, con una cuidada selección de música celta irlandesa tradicional y rock irlandés, recreando el ambiente de una auténtica taberna medieval. El escenario recibirá a The Shamrock Mates, Galia, The Andes Highlanders Pipe Band, destacada banda de gaitas y danza, y a Alejandro Trepiana, con los clásicos del rock irlandés. La magia vikinga también dirá presente, culminando con un espectacular show de cierre a cargo de The Shamrock Mates y Fyrat Flowarts.

¿Cuándo es y cómo puedes conseguir entradas?

El evento se realizará el 21 y 22 de marzo, en el centro de eventos Munich, ubicado en la avenida Berlín 19871, en Malloco.

Las entradas se pueden adquirir a través de PuntoTicket.