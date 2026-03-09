Joven de 22 años muere baleado durante "after" en la toma Nuevo Amanecer de Cerrillos

09 mar. 2026 - 15:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre murió tras ser atacado a disparos mientras compartía durante la mañana de este lunes en un "after" realizado en una discoteca clandestina de la toma Nuevo Amanecer, en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana.

La víctima, de 22 años y de nacionalidad colombiana, se encontraba disfrutando de una fiesta con un grupo de amigos cuando, por motivos que aún se investigan, recibió dos impactos de bala en el abdomen.

Sus cercanos lo subieron a un automóvil para llevarlo hasta un centro asistencial. Sin embargo, el vehículo falló en avenida 5 de Abril, por lo que debieron trasladarlo en una micro hasta la Mutual de Seguridad, en la Alameda, donde ingresó fallecido.

¿Qué dijo la Fiscalía por el homicidio?

El fiscal Francisco Lanas, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), detalló que "esta persona con un grupo de amigos se habrían juntado en primer término en Estación Central para luego trasladarse a Cerrillos a un "after", lugar donde se habrían efectuado los disparos. Luego de eso, lo trasladan en un vehículo particular que queda abandonado".

"El vehículo queda abandonado en el sector de 5 de Abril y en ese lugar piden ayuda, la gente se asusta y no sube a esta persona a sus vehículos particulares, y finalmente en la micro de locomoción colectiva llegan" a la mutual, agregó.

El persecutor concluyó que "luego de la información que nos da Carabineros, se instruye el trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que están recabando los antecedentes para poder establecer el lugar exacto de ocurrencia de los hechos y quienes lo trasladaron hasta la Mutual de Seguridad".