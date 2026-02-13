Comienza Pago Ágil en Metro de Santiago: Esta es la nueva forma de pagar tu pasaje

13 feb. 2026 - 07:00 hrs.

El Pago Ágil es una realidad. Esta nueva forma de adquirir el pasaje en el Metro de Santiago ya se encuentra disponible en las terminales.

Desde este viernes 13 de febrero se encuentra disponible este pago directo, impulsado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. La iniciativa promete a los usuarios la posibilidad de viajar sin filas, recargas previas ni esperas, según el portal web oficial del Metro.

Así funciona el Pago Ágil en Metro de Santiago

El Pago Ágil es un sistema que permite obtener los boletos directamente con tarjetas Visa, Mastercard o billetera digital. No es necesario activar la modalidad, estará disponible automáticamente. Funciona tanto en el validador de Metro como en el de Tren Nos.

Su funcionamiento es muy sencillo, pues se reduce a tres simples pasos:

Valida: Hay que buscar el símbolo contactless en el validador (el mismo donde se utiliza la tarjeta bip!).

Hay que buscar el símbolo contactless en el validador (el mismo donde se utiliza la tarjeta bip!). Acerca: Se usa la tarjeta (el celular o el reloj, en caso de billetera digital), para hacer contacto.

Se usa la tarjeta (el celular o el reloj, en caso de billetera digital), para hacer contacto. Viaja: Listo, es momento de disfrutar del viaje.

Condicionales que aplican a Pago Ágil

El método funciona para Metro y Tren Nos, pero todavía no está habilitado en los buses Red. Por consiguiente, las combinaciones que aplican son las de Metro+Tren Nos y las que no aplican son las de Metro+Bus y Tren+Bus.

Se espera que los buses Red Movilidad habiliten esta opción a final de año. Esta modalidad no está habilitada para la tarifa de pasaje Adulto Mayor, ni Estudiante.

