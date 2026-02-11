Metro extenderá horarios por concierto de Tini: Estas son las estaciones que extenderán sus funciones

11 feb. 2026 - 15:16 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves 12 de febrero, la cantante argentina Tini pisará suelo nacional para interpretar sus más grandes éxitos en el show "Futttura: Tini World Tour".

A raíz de esto, es que Metro de Santiago anunció a través de sus redes sociales que algunas de las estaciones aledañas al concierto tendrán extensión horaria.

¿Cuáles serán las estaciones con extensión horaria?

Más de 10 estaciones de Metro estarán abiertas hasta las 00:30 horas, pero atención, porque solo en tres de ellas se permitirá el ingreso de pasajeros y en las demás solo estará permitido salir de ellas. Revisa a continuación.

Estaciones con extensión horaria:

Estaciones de ingreso:

Estadio Nacional, Línea 6.

Ñuble, Línea 6.

Ñuñoa, Línea 6 y 3.

Estaciones de Salida:

Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Estadio Nacional, Ñuñoa y Los Leones.

Línea 3: Plaza Quilicura, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Irarrázabal, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Solo en Estación Ñuñoa estará permitida la combinación para las Líneas 6 y 3.

Todo sobre Metro de Santiago