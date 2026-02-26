"La emoción habla por él": El análisis de Mauricio Jürgensen sobre el show de Ke Personajes

26 feb. 2026 - 10:05 hrs.

Un show de poco más de 50 minutos bastó para que Ke Personajes se coronara en la Quinta Vergara e hiciera bailar a todo el público en la cuarta noche del Festival de Viña 2026.

Como era de esperar, el grupo de cumbia argentina, liderado por Emanuel Noir, fue premiado por el respetable con la entrega de ambos galardones.

La tarea para el cuarteto no había sido de todo fácil: a la hora de presentarse en el escenario el público seguía molesto con el fin del espectáculo de Asskha Sumathra tras el tremendo show presentado por la humorista.

Sobre lo que fue la performance de los artistas trasandinos, Mauricio Jürgensen destacó que su trabajo se trata de "una cumbia romántica, pero una cumbia que no apela a la celebración, no es la cumbia de la fiesta, es la cumbia del desahogo emocional".

"Y él mismo (Emanuel Noir) tiene un look que encarna más bien a un cantante como de una banda de rock más que a una banda de cumbia, no solo por el tema tatuajes, me refiero también a la impronta: es un cantante que tiene un carisma sombrío, opaco (...) deja que la música hable y la música habla desde una masculinidad frágil, desde un hombre que está sufriente, desde un hombre que no habla desde la idealización romántica, sino que habla de la propia responsabilidad, desde el desahogo emocional", agregó.

"(La cumbia) tiene en este conjunto en particular alguna propuesta bien única, bien especial (...) y tuvieron momentos bien osados para una banda de este perfil como por ejemplo con covers que fueron bien llamativos", agregó Jürgensen.

A su vez, el comunicador destacó un pasaje del show cuando la banda interpreta un cover de "My Immortal" de la banda Evanescense. "Fue un momento al piano, distinto donde Emanuel Noir, demuestra, además de que no es un cantante virtuoso, pero es la emoción la que habla por él", apuntó.

