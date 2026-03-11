Hombre atropellado por bus del transporte público recibirá millonaria indemnización

11 mar. 2026 - 17:35 hrs.

¿Qué pasó?

Una millonaria indemnización recibirá un transeúnte que fue atropellado por un bus del transporte público en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

Así lo determinó en fallo unánime la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó que el conductor de bus y la empresa de transporte de pasajeros Inversiones Alsacia SA deberán pagar la indemnización de forma conjunta.

Millonaria indemnización

Según detalla el fallo, el accidente ocurrió en agosto de 2017 en la intersección de calle Almirante Barroso con San Pablo, donde el afectado "resultó gravemente lesionado".

Además, junto a las lesiones físicas que sufrió, también vivió un "estrés postraumático crónico", según develó el informe pericial.

A juicio del tribunal, el transeúnte deberá recibir una indemnización por daño moral, sumado a los gastos hospitalarios.

En consecuencia, la Corte de Apelaciones decidió elevar el monto de indemnización a un total de 30 millones de pesos, más los reajustes e intereses señalados en el fallo.

