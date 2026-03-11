"Condición de extrema gravedad": General director actualiza estado de salud de carabinero baleado en Puerto Varas

11 mar. 2026 - 21:48 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche de este miércoles, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, actualizó el estado de salud del sargento Javier Figueroa, quien en la mañana de este miércoles fue baleado en medio de una fiscalización en la comuna de Puerto Varas, región de Los Lagos.

La máxima autoridad de la policía uniformada llegó hasta el Hospital de Puerto Montt, junto a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, para acompañar a la familia del carabinero y conversar con el personal de salud.

¿Qué dijo el general director?

Araya indicó que el sargento Figueroa "está en una condición de extrema gravedad".

"Agradezco todo el apoyo y la entrega que ha tenido todo el personal del Hospital Regional y el diagnóstico, como hemos señalado, se encuentra en situación cerebral crítica, pero también con un funcionamiento cardiáco en este momento. Pero obviamente la situación es de extrema complejidad", señaló.

La investigación

El general director expuso que "respecto a lo que es el desarrollo de las líneas investigativas, yo también tengo que ser prudente en ese aspecto. Estoy claro que vamos a lamentar todo lo que dice relación a esta situación, vamos a poner a disposión todos los medios para esclarecer los hechos y nuestros recursos van a estar a disposición".

"No puedo entregar detalles respecto al hecho cómo sucedió, porque es parte de la investigación y queremos llevarla adelante como corresponde", agregó.

¿Qué dijo el gobierno?

La ministra Steinert comunicó que "por ahora, puedo informar que no hay detenido, y esta investigación está en reserva".

"Este es un hecho muy doloroso, estuvimos con la familia. Por lo tanto, queremos transmitir que Chile se consterna cuando tenemos un carabinero herido con la forma y la magnitud que tenemos hoy día".

"Nosotros como querellantes vamos a pedir las penas más elevadas que existen para este delito", aseguró.

¿Qué se sabe del baleo al carabinero?

Todo comenzó a eso de las 06:00 horas de este miércoles, cuando un vecino se contactó con el 133 para dar cuenta de personas consumiendo alcohol en la vía pública, en calle San Francisco.

A partir de allí, una patrulla policial se hizo presente para realizar la fiscalización y segundos más tarde -por razones que se investigan- un funcionario de Carabineros resultó baleado en su cabeza.

Lo anterior generó un operativo, que incluyó el traslado de la víctima a un centro médico de Puerto Montt, en el que fue diagnosticado con muerte cerebral.

Todo sobre Carabineros