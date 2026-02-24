Caso Epstein: Exembajador de Reino Unido en EEUU Peter Mandelson es liberado bajo fianza

24 feb. 2026 - 09:01 hrs.

¿Qué pasó?

La policía de Londres liberó bajo fianza al exministro y exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, detenido en el marco de una investigación sobre sus supuestos vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Mandelson, una figura preponderante en la política británica, fue detenido tras denuncias surgidas a raíz de la última serie de documentos relacionados con Epstein, publicados en febrero por el gobierno de Estados Unidos.

"Un hombre de 72 años detenido por sospechas de conducta inapropiada en la función pública fue liberado bajo fianza, pendiente de nuevas investigaciones", anunció la policía londinense en un comunicado, sin precisar su identidad, como se acostumbra en Reino Unido.

Epstein fue hallado muerto en prisión en 2019, mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores de edad. El acaudalado neoyorquino, cuya muerte fue considerada un suicidio, había sido condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor de edad. Sus extensos vínculos con políticos, celebridades y académicos, especialmente después de su liberación en 2009, han causado un escándalo mundial.

Exembajador le habría transmitido informaciones susceptibles de influir en los mercados a Epstein

La policía londinense había anunciado el 3 de febrero la apertura de una investigación contra Mandelson por documentos relacionados con Epstein. Según esos archivos, el exembajador le habría transmitido informaciones susceptibles de influir en los mercados, especialmente durante su etapa de ministro en el gobierno de Gordon Brown (2008-2010). La policía no divulgó qué documentos forman parte de la investigación.

Tres días después del anuncio de la apertura del caso, la policía afirmó que había allanado dos residencias suyas, en el distrito londinense de Camden y en Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra.

Mandelson fue destituido en septiembre de 2025 por el primer ministro laborista Keir Starmer como embajador en Washington, cuando una publicación anterior de documentos relacionados con Epstein reveló el grado de su amistad.

Mandelson, también excomisario de Comercio de la Unión Europea, renunció este mes a su escaño en la Cámara de los Lores.

