Cierra histórica fábrica de neumáticos en Argentina: Dejará sin empleo a casi mil personas

18 feb. 2026 - 14:17 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa argentina Fate anunció que dejará de producir neumáticos de manera permanente y cerrará su fábrica ubicada en la provincia de Buenos Aires.

Según pudo constatar La Nación, casi mil empleados de la fábrica serán despedidos y el terreno en el cual está instalada quedará abandonado porque no se sabe qué se hará con él.

Los detalles del cierre de Fate

Además, se reveló que la decisión habría sido tomada en el marco de la apertura comercial que actualmente está impulsando el gobierno de Javier Milei, específicamente en el mundo automotriz y la crecida en las importaciones de neumáticos provenientes de China.

"Expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria", mencionaron en un comunicado.

Fuentes cercanas a Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, mencionaron que el empresario se dedicará a impulsar otros negocios, como el de parques eólicos, centrales hidroeléctricas y aluminio.

Todo sobre Argentina.