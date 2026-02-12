Sin suministro por hasta 8 horas: Enel programa cortes de luz para este jueves en sectores de 9 comunas de la RM
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en nueve comunas de la Región Metropolitana para este jueves 12 de febrero. Esto está relacionado con trabajos en la red eléctrica, los que pueden extenderse por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Las comunas y sectores en que se cortará la luz este jueves 12 de febrero
Colina: Desde las 10:00 a las 14:00 horas
Colina: De las 10:00 a las 16:00 horas
Huechuraba: A partir de las 11:00 hasta las 17:00 horas
Quilicura: Desde las 10:00 a las 16:00 horas
Huechuraba: De las 10:00 a las 16:00 horas
Ñuñoa: Desde las 09:30 a las 17:30 horas
Macul: A partir de las 09:30 hasta las 17:30 horas
La Granja: De las10:00 a las 17:00 horas
La Cisterna: Desde las 10:00 a las 17:00 horas
Maipú: De las 10:30 a las 16:30 horas
Cerrillos: A partir de las 10:00 hasta las 16:00 horas
Maipú: Desde las 10:00 a las 16:00 horas
