Pancha Merino hace importante reflexión tras quiebre amoroso con Andrea Marocchino: Lo vinculó a relación con su padre

En una entrevista para LUN, Francisca "Pancha" Merino hizo una potente reflexión en torno a su vida privada y personal, haciendo hincapié en el quiebre amoroso que atravesó hace algunos meses y el vínculo con su papá.

Y es que tras siete años de relación con Andrea Marocchino, la actriz y panelista de farándula entrelazó la dinámica con su padre para "quebrar el patrón que tiende a atraer en las relaciones con hombres", explicó.

La reflexión de Merino

Pancha Merino confirmó que decidió someterse a una técnica terapéutica llamada constelación familiar, la cual es utilizada para identificar conflictos y patrones emocionales heredados a través de generaciones, y en el caso de ella fue en relación a su padre.

A raíz del proceso, es que transparentó: "Volví a tener ese amor y contención, pero también su ausencia. Me tuve que hacer cargo de mí, me hizo falta y lo eché de menos, me enojé, me sentí traicionada y lo perdoné. Tuve una relación muy intensa con él, no fue cualquier vínculo entre un padre y una hija".

Ahora bien, en su vida amorosa actual, mencionó que no está buscando el amor. "No estoy buscando nada, estoy súper bien soltera, recuperando mi vida, mis amigos y dedicada a mis niños", y enfatizó estar concentrada en sus proyectos televisivos y preparar su arribo al stand-up en marzo.

La actriz también compartió una publicación en Instagram con fotos junto a su padre, en donde también reflexionó acerca de su relación de padre e hija.

