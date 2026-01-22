"Más regia que nunca": Francisca Merino sorprende con nuevo cambio de look

22 en. 2026 - 17:49 hrs.

La actriz Francisca "Pancha" Merino no ha tenido una semana fácil, pues fue desvinculada del canal de televisión en el que se desenvolvía como panelista. A pesar de perder aquella fuente laboral, adelantó que piensa enfocarse en dos proyectos personales: un emprendimiento de ropa europea y debutar en el stand-up comedy.

Para comenzar esta nueva etapa, Merino decidió realizarse un nuevo cambio de look en manos del estilista Jean Bohus.

El nuevo look de Pancha Merino

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió parte del procedimiento al que se sometió en manos de Jean Bohus.

"Me dejó el pelo radiante (...) Todo sea por un excelente fin de semana", dijo Pancha Merino luciendo su nuevo color de cabello.

En concreto, Merino apostó por un look veraniego apodado "sexy blonde", que tiene un corte con efecto de capas suaves y beach waves (ondas playeras).

"Hermosa Panchita, diosa", "simplemente guapa", "le queda regio, Pancha", "Hermosa Panchita, más regia que nunca", fueron algunos de los comentarios que le dejaron los usuarios de Instagram a la actriz por su nuevo look.

Mira cómo luce Pancha Merino

