Pancha Merino debutará en el stand up tras despido de televisión: "Lo mejor es reír de lo que te pasa"

19 en. 2026 - 11:15 hrs.

La actriz y panelista de farándula, Francisca Merino, compartió sus planes a futuro luego de su despido de un canal de televisión la semana pasada y apunta a trabajar en dos proyectos personales.

Uno de ellos es en Tienda Majas, un emprendimiento de ropa europea que este año tendrá un relanzamiento y nuevos socios del retail, según menciona Merino.

Otro de los proyectos que tiene en mente la panelista de farándula es debutar en el humor, ya que quiere comenzar a hacer stand up comedy.

"Me gusta porque me río de mí misma"

"Pancha" transparentó que es uno de los negocios que quiere potenciar este año, algo que, según ella, hacía en su exprograma "Tal cual" de TV+ con sus intervenciones en el espacio de Argandoña y Viñuela.

"Me gusta porque me río de mí misma. Es como lo que hacía en "Tal cual". Ahora está con una estructura y es más personalizado en lo que me ha pasado el último tiempo. Voy a exacerbar el relato y voy a contar todos mis temas. Así, tal cual. Lo mejor es reír de lo que te pasa", dijo.

La actriz adelantó que quiere iniciar en el humor este año con un guion que ya está trabajando junto a Paulo Galleguillos, exeditor de TV+: "Lo estoy estudiando y quiero debutar en marzo, a más tardar", sostuvo.

Sobre los temas de los que piensa abordar en el libreto, transparentó que hablará sobre su reciente quiebre con Andrea Marrocchino.