"Más regia que nunca": Pancha Merino apuesta por un radiante cambio de look tras su salida de la TV

No han sido días sencillos para Francisca Merino. Tras confirmarse su desvinculación del canal donde se desempeñaba como panelista, la actriz decidió sacudirse el mal momento y mirar hacia el futuro con renovadas energías.

Lejos de quedarse estancada, Merino ya adelantó que concentrará sus fuerzas en dos grandes desafíos personales: potenciar su emprendimiento de ropa europea y preparar su esperado debut en el stand-up comedy. Y para dar inicio a esta nueva etapa con el pie derecho, decidió someterse a una transformación en manos del estilista de los famosos, Jean Bohus.

Un radiante "Sexy Blonde" Fue a través de sus historias de Instagram donde la comunicadora compartió el proceso y el resultado de su renovación capilar. "Me dejó el pelo radiante (...) Todo sea por un excelente fin de semana", comentó Pancha, visiblemente feliz con su nueva imagen.

En concreto, la actriz apostó por un estilo ideal para la temporada, definido como "sexy blonde". Este look se caracteriza por un corte con efecto de capas suaves y unas beach waves (ondas playeras) que le otorgan volumen y frescura a su rostro.

Lluvia de elogios El cambio de aire fue celebrado inmediatamente por sus seguidores en redes sociales, quienes no dudaron en subirle el ánimo con mensajes de apoyo y admiración:

"Hermosa Panchita, diosa"

"Simplemente guapa"

"Le queda regio, Pancha"

"Hermosa Panchita, más regia que nunca"

Fueron parte de los comentarios que recibió la actriz, demostrando que está lista para brillar en sus próximos proyectos.

Mira cómo luce Pancha Merino

