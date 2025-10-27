"Nunca había compartido esto": La personal reflexión de Sergio Rojas al recordar a su hermana fallecida por cáncer

27 oct. 2025 - 12:12 hrs.

Sergio Rojas es conocido por sus ácidos comentarios sobre personajes de la farándula local, lo que lo ha llevado a tener conflictos con más de alguno de ellos. Sin embargo, en los últimos días hizo noticia por otro tema: un episodio de su vida personal.

El periodista fue invitado al podcast "Vamo' a calmarno'", en el que abordó el fallecimiento de su hermana en 2015, luego de ser diagnosticada con un agresivo cáncer.

Las palabras de Sergio Rojas sobre su hermana fallecida

En el programa, Sergio Rojas hizo hincapié en la cercanía que tenía con su hermana y reveló que incluso pensó en "irse" con ella, aunque más tarde pensó en su familia, que también estaba devastada.

Dicho esto, remarcó: "Nunca había compartido esto, sentía que era súper personal y creo que es algo súper potente".

"Yo me imagino a mucha gente que se le muere alguien tan importante en la vida. Uno piensa como pa' qué más'. Y lo veo en el caso de mi mamá, que se le murió su hija", señaló.

Rojas detalló que "ella tenía dos hijos más, pero de repente cuando ves a la misma Mariana Derderián... Yo creo que a todos nos pasa de cierta forma en decir: '¿Cuál es el sentido? ¿Para qué?'. Como que pierde un poco el sentido la vida".

Sergio Rojas / Instagram

Por último, se enfocó en su grupo de trabajo y destacó: "Por eso soy cariñoso y cuando salgo con los chiquillos me gusta regalonearlos. Siento que siempre estoy al debe en eso, siento que mi equipo se merece más de lo que tiene. Es la forma en que puedo retribuirle un poco".

